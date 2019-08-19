Twitter запретил государственным СМИ публиковать рекламу

После уведомления у них будет 30 дней, чтобы удалить весь рекламный контент из своих аккаунтов.

Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

— С сегодняшнего дня мы перестанем принимать рекламу от медиакомпаний, подконтрольных государству. Все аккаунты, попадающие в эту категорию, могут продолжать публичную деятельность в Twitter, но без рекламы, — сказано в сообщении.

Такое решение компания объяснила тем, что хочет встать на защиту здоровой дискуссии и свободного общения. В заявлении уточняется, что нововведения не затронут СМИ, которые финансируются налогоплательщиками. Кроме того, запрет не коснётся и тех ресурсов, которые посвящены исключительно спорту, развлечениям и путешествиям.

В заявлении сказано, что критериями определения государственных СМИ будут контроль за редакционным материалом, финансовая зависимость, вмешательство в работу вещателей, редакторов и журналистов, прямое и непрямое политическое давление, а также контроль процесса создания и распространения информационного продукта.

В ближайшее время Twitter уведомит компании, которые попадают в категорию государственных. После этого у них будет 30 дней на то, чтобы удалить весь рекламный контент из своих аккаунтов.

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