На северо-востоке Сирии неизвестные подорвали больницу

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Фото © Flickr / Marc Veraart

По данным СМИ, ущерб только материальный, информации о пострадавших не приводится.

В сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны в результате подрыва с помощью дистанционно управляемых взрывных устройств обрушилось здание больницы, сообщает газета al-Watan.

Здание частной больницы "Ас-Салям" обрушилось в деревне аш-Шейх Хамд к югу от города Хасеке, — сообщает издание.

Как сообщается, неизвестные совершили подрыв здания с помощью нескольких взрывных устройства. По данным издания, ущерб лишь материальный, информации о пострадавших нет.

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