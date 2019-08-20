На северо-востоке Сирии неизвестные подорвали больницу

В сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны в результате подрыва с помощью дистанционно управляемых взрывных устройств обрушилось здание больницы, сообщает газета al-Watan.
— Здание частной больницы "Ас-Салям" обрушилось в деревне аш-Шейх Хамд к югу от города Хасеке, — сообщает издание.
Как сообщается, неизвестные совершили подрыв здания с помощью нескольких взрывных устройства. По данным издания, ущерб лишь материальный, информации о пострадавших нет.
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