Истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon, размещённые в рамках договора НАТО на эстонском военном аэродроме Эмари, были подняты в воздух для сопровождения российских самолётов.

— Самолёты Typhoon в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства сопроводили два российских истребителя Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем, — говорится в сообщении Министерства обороны Соединённого Королевства.

ВВС Британии с апреля выполняют миссию НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства, регулярно сообщая об "успешных миссиях", однако в большинстве случаев британская общественность отвечает на них лишь недовольством и удивлением.