Эксперт прокомментировал запуск США ракеты, запрещённой Договором о РСМД

По его словам, выйдя из соглашения, американская сторона "развязала себе руки для нового витка гонки вооружений".

Конгресс США на протяжении нескольких лет выделяет деньги на разработку новой крылатой ракеты наземного базирования средней дальности, однако при этом американская сторона обвиняет Россию, заявил военный эксперт директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко РИА "Новости".

Так эксперт прокомментировал запуск США ракеты, запрещённой Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, США нарушают ДРСМД, из которого они вышли, но при этом обвиняют Россию.

— Уже несколько лет, как Конгресс США выделяет деньги на разработку новой крылатой ракеты наземного базирования средней дальности. США фактически нарушают договор РСМД, из которого они вышли, почему-то обвинив Россию, — пояснил эксперт.

По его словам, действуя таким образом, США "развязали себе руки для нового витка гонки вооружений". Новые ракеты будут направлены против России и Китая, однако не стоит отвечать на действия американской стороны таким же образом, считает Коротченко.

— Это постановка в ускоренном варианте зенитных ракетных систем большой дальности С-400 и комплексов малой дальности Тор-М2, как средства последнего рубежа для прикрытия наиболее важных объектов, — объяснил эксперт.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.