Непогода может помешать косаткам из "китовой тюрьмы" выйти на свободу

Четвёртая партия животных из приморской "китовой тюрьмы" может быть выпущена позже намеченного срока из-за непогоды. Об этом сообщает российский филиал Greenpeace.

Отмечается, что причиной возможного переноса даты стали тайфуны "Лекима" и "Кроса", обрушившиеся на восточную часть Китая, а также на Японию и вызвавшие паводки в Приморье и Хабаровском крае.

— Из-за тайфунов в Приморском крае уровень воды в Амуре уже поднялся, и сейчас Хабаровский край готовится к новой волне паводков. При высоких значениях уровня реки перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной, — говорится в сообщении.

Ранее планировалось освободить шесть белух и оставшихся двух косаток 22 августа. В целом всех обитателей "китовой тюрьмы" обещали выпустить до 1 сентября. Операция по освобождению началась в конце июня.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо, а также защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

Кроме того, из-за ситуации с "китовой тюрьмой" правительство собирается изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для просветительских целей.