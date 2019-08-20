В центре Бостона установили мемориал жертвам теракта 2013 года

Тогда в городе прогремело два взрыва с интервалом в 12 секунд у финишной прямой традиционного марафона.

В центре американского Бостона установили мемориал в память о трёх погибших во время теракта на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, сообщило агентство AP.

По его информации, памятник создан по проекту боливийского скульптора Пабло Эдуарда. Строительство обошлось в два миллиона долларов. Его планировали возвести ещё в прошлом году, приурочив к пятой годовщине трагедии, однако из-за изменений в проекте работы затянулись.

15 апреля 2013 года в центре Бостона, штат Массачусетс, прогремело два взрыва с интервалом в 12 секунд у финишной прямой марафона. Погибли три человека, более 260 пострадали. Спустя несколько дней после трагедии полиция нашла организаторов. Один из них был убит при попытке задержания, а другого приговорили к смертной казни.

Ранее в Исландии открыли мемориальную доску в честь растаявшего из-за глобального потепления ледника.