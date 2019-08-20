В ГД предложили освободить водителей от штрафов, если их нет на "Госуслугах"

Депутаты вносят на рассмотрение Государственной думы законопроект, согласно которому водители смогут освобождаться от штрафов за административные правонарушения, если информация об этом не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента фиксации нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на текст, распространённый пресс-службой одного из авторов законопроекта.
Согласно тексту законопроекта, сведения о нарушениях размещаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете человека, которого привлекают к административной ответственности. Кроме того, указывается дата размещения этой информации.
Таким образом, если в течение десяти дней с момента правонарушения в личном кабинете не появилось сообщение, то владелец транспортного средства освобождается от ответственности.
Авторы законопроекта предлагают внести поправки в статью 2.6.1. КоАП, которая даёт основания привлекать водителей к ответственности за нарушение правил дорожного движения на основании данных фотофиксации.
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