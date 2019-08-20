Хавьер Бардем раскритиковал Трампа за выход США из соглашения по климату

По словам актёра, нельзя отрицать серьёзные климатические изменения, которые происходят в мире прямо сейчас, ради экономических выгод.

Оскароносный актёр и активист Greenpeace Хавьер Бардем в ходе выступления в стенах ООН раскритиковал решение Дональда Трампа о прекращении участия США в Парижском соглашении по климату.

— Я думаю, нам всем есть что сказать администрации Трампа. Нельзя выходить из соглашения по климату ни под каким предлогом. Что бы я хотел им сказать: пожалуйста, проявите внимание к окружающему, к тому, как природа говорит с нами постоянно, — сказал Бардем.

По его словам, выходить из соглашения нельзя было "ни под каким предлогом", поскольку серьёзные климатические изменения уже происходят и нельзя жить "в отрицании этого".

Он также посоветовал американскому лидеру обратить внимание "на окружающий мир": на аномальную жару, ударившую этим летом по Европе, а также горы пластика в океане и, как следствие, пластиковый мусор на пляжах. И отметил, что люди, отрицающие эти явления, "руководствуются своими собственными экономическими интересами".

Ранее Лайф сообщал, что власти США подтвердили отказ страны от обязательств по Парижскому соглашению. Российское Министерство природных ресурсов и экологии в июле, напротив, сообщило о внесении в правительство предложения о ратификации документа. На последней встрече с Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что рад решению Москвы поддержать соглашение.