Девочка из России захлебнулась в бассейне в Турции

За два дня врачи запускали сердце ребёнка пять раз, однако она находится в коме и так и не приходила в сознание.

В отеле турецкого Бодрума руку 12-летней российской девочки засосало в трубу, и она захлебнулась, сообщает "Фонтанка.ру".

Инцидент произошёл 18 августа. Первым ребёнка под водой заметил папа, когда нырнул. Он пытался вытащить дочь из воды, однако руку в трубу очень сильно засосало. Тогда на помощь подоспели гости отеля, но и тогда девочку не удалось освободить.

Когда работники отеля отключили насос, руку достать не получилось.

— Тогда он и ещё семь человек сломали трубу и вытащили её вместе с куском трубы на руке, — рассказала мать девочки.

Сейчас девочка с родителями находится в больнице города Денизли. Как рассказала мать ребёнка, врачи пять раз запускали сердце за два дня, но с момента инцидента она находится в коме и так и не приходила в сознание.