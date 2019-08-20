Брошенная мамой девочка нашла четверых братьев и сестру спустя 65 лет

По словам родственников, они и подумать не могли, что их мать все эти годы скрывала от них сестру.

Берил Эверал из графства Уэст-Мидлендс (Великобритания) провела всю жизнь в попытках найти свою маму или хоть кого-то из близких родственников, и узнала, что у неё есть сразу четыре брата и сестра, которые всё это время жили менее чем в 200 километрах от неё.

Как передаёт Daily Mail, 65 лет назад тогда ещё трёхлетнюю Берил мама по имени Мириам Стоукс оставила буквально на крыльце у дома её тёти и больше никогда не появлялась на пороге. С тех самых пор девочка воспитывалась в этой семье, тайком мечтая найти хоть кого-то из своих родных.

В возрасте восьми лет она набралась смелости, чтобы узнать правду о исчезновении своей настоящей матери, на что тётя ей ответила, что, по её мнению, та сбежала с "американским солдатом", но направила девочку в паб, где работал её дедушка. К большому разочарованию Берил, он скончался за несколько месяцев до их встречи.

История могла бы на этом и закончиться, если бы не случайность. В один из дней с Берил Эверал связался какой-то дальний родственник и сообщил, что у неё есть сестра по имени Ивонн, от которой та узнала о существовании двух братьев, Дэвида и Ричарда, которые всё это время жили в Кардиффе, на расстоянии менее 200 километров от неё.

— У нас никогда не было никаких подозрений, зная нашу маму такой, какая она была... Мы не могли желать лучшего, у нас было всё, поэтому нам сложно поверить, что все эти годы она скрывала от нас сестру, — рассказали Дэвид и Ричард.

Они также заявили, что кроме них у Берил есть ещё два брата, которые также проживают в Великобритании, и в будущем они намерены уже вчетвером нанести им визит, чтобы воссоединить всю семью. Что касается самой матери, то девочке было не суждено с ней познакомиться, поскольку та скончалась в 2000 году.