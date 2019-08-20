Супруга музыканта Михаила Романова прокомментировала его смерть

По её словам, работа в жизни мужа занимала важное место, однако в последнее время он переживал творческий кризис.

Супруга заслуженного артиста России музыканта Михаила Романова прокомментировала смерть мужа, рассказав о его депрессии в интервью Пятому каналу.

— Да, у него были проблемы. У кого нет депрессии сейчас? <…> То, что вот так случилось, я этого совершенно не ожидала, абсолютно, тем более от него. Он такой спокойный всю жизнь, порядочный человек, — рассказала она.

По словам супруги артиста, в его жизни работа занимала большое место, но в последнее время он переживал творческий кризис.

Михаила Романова нашли мёртвым в Санкт-Петербурге. Тело заслуженного артиста обнаружила его супруга.