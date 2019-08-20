NYT: ИГИЛ наращивает силы в Ираке и Сирии

В издании полагают, что группировка проводит набор и подготовку новобранцев из беженцев, проживающих в палаточных лагерях.

Террористическая группировка ИГИЛ* восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ираке.

По данным издания, ИГИЛ якобы проводит набор и подготовку новобранцев из беженцев, проживающих в палаточных лагерях. Источники издания информируют, что в ряды группировки мобилизовано порядка 18 тысяч боевиков, осуществляющих снайперские атаки, похищения людей, убивающих сотрудников сил безопасности и общественных деятелей.

По оценке источников издания, руководство ИГИЛ может располагать резервными средствами в размере порядка 400 миллионов долларов, точное нахождение которых неизвестно. Также предполагается, что главари группировки могут получать прибыль от вложений в рыбный промысел, автобизнес, а также от контрабанды наркотических веществ. Газета при этом скептически относится к перспективе того, что ИГИЛ может набрать прежнюю силу, когда под контролем организации находилось, по оценкам специалистов, порядка 12 миллионов человек.

В конце июля Комитет Совбеза ООН по ИГИЛ и "Аль-Каиде"* заявил о том, что число терактов, совершаемых боевиками ИГИЛ, может увеличиться уже к концу этого года. По оценкам экспертов, группировка будет наращивать свой потенциал в плане организации международных терактов и содействия их совершению, когда у неё будут для этого ресурсы.

В начале августа о том, что ИГИЛ укрепляет позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил генинспектор Минобороны США. По его словам, террористы также проявляют активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещённых лиц, живущих на территории лагеря".

19 декабря прошлого года американский лидер Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск США из Сирии. Предполагалось, что это произойдёт в течение ста дней. 10 февраля глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что вывод может начаться в ближайшие недели, но решающим фактором будет обстановка на месте. Уже потом высшие чины Пентагона, согласно данным СМИ, фактически уговорили президента пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть американских сил.

* Организации запрещены в России решением Верховного суда