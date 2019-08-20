Трамп пообещал не строить "золотой" небоскрёб в Гренландии

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Президент США Дональд Трамп, как оказалось, читает комментарии на своей странице в "Твиттере" и даже реагирует на мемы про себя. Он сделал репост записи с "золотым" небоскрёбом Trump Tower, который, по мнению пользователей соцсети, появится в Гренландии в случае покупки острова Трампом.

Обещаю не делать этого в Гренландии, — гласит подпись под постом американского лидера.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии, эксперты даже посчитали примерную стоимость такой сделки, однако премьер Дании, которой, собственно, и принадлежит остров, заявила, что он не продаётся.

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