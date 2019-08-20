Американка не знала, что беременна тройней, пока не начала рожать

Причём о том, что она скоро станет мамой, тоже: об этом ей рассказали врачи во время схваток.

Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна тройней, во время схваток, сообщает местный телеканал KOTA-TV.

Даннет Глитц не знала, что беременна, поскольку не испытывала каких-либо недомоганий. Когда она попала в больницу с резкими болями, то подумала, что виноваты камни в почках.

Однако врачи рассказали девушке, что она рожает, причём двойню. Во время родов выяснился ещё более шокирующий факт. Глитц ждала тройню — мальчика и двух девочек.

Малышей назвали Блейз, Джипси и Никки. Каждый из них весил около 1,8 килограмма. Сейчас все дети чувствуют себя прекрасно.

Ранее в Казахстане женщина родила детей с разницей в два с половиной месяца.