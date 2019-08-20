СМИ рассказали о создании транспортника для Минобороны вместо Ан-12

Как рассказали в Объединённой авиастроительной корпорации, решение по концепции примут до конца года.

Конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолёт (СВТС) для Минобороны России на замену советскому Ан-12, определится в сентябре, рассказал РИА "Новости" источник в авиационной отрасли.

— В сентябре будут объявлены итоги конкурса, в котором определится, кто будет создавать средний транспортник для Минобороны — "Ильюшин" или "Туполев", — приводит агентство слова собеседника.

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) частично подтвердили такие данные и уточнили, что решение по концепции примут до конца года. На данный момент специалисты работают над концепцией СВТС, опираясь на разработки входящих в состав корпорации компаний "Ильюшин" и "Туполев".