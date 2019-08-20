Трамп обсудил Брексит с Джонсоном

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Фото © Flickr / Archive: U.S. Secretary of Defense

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл "отличный разговор" по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по вопросу выхода королевства из состава Евросоюза.

Мы обсудили Брексит и то, как скоро мы сможем перейти к соглашению о свободной торговле между США и Великобританией, — написал американский лидер в "Твиттере".

Он также добавил, что "с нетерпением" ждёт встречи с Джонсоном на полях саммита G7, который должен состояться в эти выходные во Франции.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе разговора Трамп и Джонсон обсудили ряд торгово-экономических вопросов.

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