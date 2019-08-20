СМИ: Марк Захаров в реанимации

Врачи диагностировали у 85-летнего худрука театра "Ленком" двустороннее воспаление лёгких.

Советский и российский режиссёр театра и кино, народный артист СССР Марк Захаров доставлен в реанимацию одной из московских клиник, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, врачи диагностировали у 85-летнего худрука театра "Ленком" двустороннее воспаление лёгких, его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное, он остаётся в реанимации.

Марк Захаров родился в Москве в 1933 году. В 1955-м он окончил актёрский факультет ГИТИСа. С 1973 года является главным режиссёром Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленком").

Среди наиболее успешных его работ спектакли "Юнона и Авось", "Женитьба", "Вишнёвый сад", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Шут Балакирев", "Ва-банк".

Многие ленты режиссёра вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, среди них "Обыкновенное чудо", "Двенадцать стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Узник замка Иф".