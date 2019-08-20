В Минздраве объяснили, как связаны объём талии и сердечно-сосудистые заболевания

У мужчин с талией меньше 94 сантиметров риск развития сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у остальных. Для женщин этот показатель составляет 80 сантиметров, следует из рекомендаций экспертов Министерства здравоохранения России.

Как передаёт РИА "Новости", снизить риск, например, инфаркта или инсульта поможет также отказ от курения и ежедневное потребление как минимум 500 граммов овощей и фруктов.

Кроме того, положительно скажется на факторе развития заболеваний сердечно-сосудистой системы умеренная физическая активность, которой следует уделять не менее 30 минут ежедневно, а также употребление в пищу не более пяти граммов соли.

По данным ведомства, повышенное артериальное давление в России наблюдается у порядка 40% женщин и 48% мужчин. Это, в свою очередь, грозит развитием инсульта и инфаркта.