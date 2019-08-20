Врачи рассказали, чем лучше обработать рану вместо обычного йода

Йод и зелёнка являются препаратами-антисептиками бактерицидного действия и поэтому вызывают гибель бактерий лишь в пределах обработки.

Из-за агрессивного воздействия обычный йод для обработки ран на коже уже устарел, вместо него лучше использовать водный раствор йода, по степени борьбы с различными инфекциями он эффективнее зелёнки, считают опрошенные РИА "Новости" врачи.

— Йод и зелёнку стоит применять только для обработки неглубоких ссадин или кожи вокруг раны, так как они могут провоцировать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей. Зелёнка в этом смысле более "гуманна" и не вызывает тяжёлых ожогов, — рассказал хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.

По словам специалиста, сейчас есть более современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны. Например, бетадин, повидон-йод, йодопирон.

По его словам, водный раствор менее агрессивен к ране и не вызывает ожогов, в то время как зелёнка не так эффективна в борьбе с обеззараживанием.

Заведующая терапевтическим отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова пояснила, что йод и зелёнка являются препаратами-антисептиками бактерицидного действия и поэтому вызывают гибель бактерий лишь в пределах обработки.

Как рассказала врач, йод нередко вызывает аллергию. Кроме того, его нельзя использовать людям с заболеваниями щитовидной железы.

При этом лучше обработать рану йодом или зелёнкой, нежели перекисью водорода, поскольку они имеют более длительный эффект.

— Мнение о том, что "йод и зелёнка — прошлый век", — это популизм. Спиртовой раствор йода — да, его практически не применяют из-за агрессивного воздействия, — добавил Адырхаев.

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