В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно сидеть за компьютером школьникам

Ученики начальных классов не должны непрерывно проводить за компьютером больше 20 минут, учащиеся старших классов — больше 35. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как передаёт ТАСС, учащимся 3–4 классов не рекомендуется проводить перед жидкокристаллическим дисплеем непрерывно более 25 минут, учащимся 5–6 классов — более 30 минут, а учащимся 7–11 классов — более 35 минут.

Как следует из сообщения, непрерывное использование интерактивных досок тоже следует ограничить. Для учеников 1–4 классов оно не должно превышать пять минут, а для учеников 5–11 классов — 10 минут.

При этом отмечается, что суммарная продолжительность использования интерактивной доски во время одного занятия не должна превышать 25 минут в 1–2 классах и 30 минут в остальных.

Работу с этими устройствами, согласно рекомендациям ведомства, следует чередовать с иными видами деятельности, а также проводить профилактику зрения.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме поддержали идею ограничить использование смартфонов в школах.