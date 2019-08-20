Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на еду

Больше всего на продукты в процентном соотношении уходит денег у жителей Ингушетии и Дагестана.

Эксперты Росстата провели исследование и выяснили, в каких регионах России большая часть расходов россиян уходит на еду. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

Больше всего на еду в процентном соотношении уходит денег у жителей Ингушетии и Дагестана — 57,9% и 53,8% соответственно. А вот москвичи тратят на продукты лишь четверть своих расходов — 24,5%. Почти такие же расходы у жителей Татарстана (21,8%) и ХМАО (23,1%). Этот разброс эксперты объяснили религиозными традициями и разницей в среднем количестве детей.

— Высокую долю расходов на продукты объясняют три фактора: низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания, — пояснила доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

В среднем по РФ на еду граждане тратят около 30% расходов.