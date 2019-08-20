Удивлённый собственным видом кот очаровал пользователей Сети

Пользователи сайта Reddit пришли в восторг от фотографии удивлённого кота, сидящего в раковине напротив двух зеркал. Снимок опубликован пользователем под ником despisesunrise.
Из-за косметического зеркала, которое увеличивает изображение, голова кота кажется крупнее, чем на самом деле. Некоторые комментаторы предположили, что животное испугалось собственного изображения. Другие не исключили, что удивлённый вид кота связан с поведением фотографа.
Ранее Лайф рассказал о самом грустном коте в Москве, который ищет себе дом.
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