Удивлённый собственным видом кот очаровал пользователей Сети

Некоторые предположили, что животное испугалось своего изображения, другие — что причиной шока стало поведение фотографа.

Пользователи сайта Reddit пришли в восторг от фотографии удивлённого кота, сидящего в раковине напротив двух зеркал. Снимок опубликован пользователем под ником despisesunrise.

Из-за косметического зеркала, которое увеличивает изображение, голова кота кажется крупнее, чем на самом деле. Некоторые комментаторы предположили, что животное испугалось собственного изображения. Другие не исключили, что удивлённый вид кота связан с поведением фотографа.

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