Минобороны РФ анонсировало учения, в которых примут участие 128 тысяч военных

В сентябрьских стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" кроме российских военных будут участвовать военные ещё семи стран — Китая, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Индии. Об этом пишет "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

— Всего к проведению стратегического командно-штабного учения планируется привлечь около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, — говорится в сообщении, которое приводит телеканал.

В практических действиях на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части России будут задействованы до 12 950 человек (из них россиян — до 10 700 человек, иностранцев — до 2250), до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

В предыдущих учениях "Центр", проходивших в 2015 году, участвовали военные из Казахстана, которые входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.