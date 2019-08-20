На Итурупе нашли сеть подземных ходов времён Второй мировой войны

Во время раскопок исследователи обнаружили кружки 1953 года выпуска с изображением звезды.

Члены экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" нашли на Итурупе сеть подземных ходов, которые, предположительно, соорудили во время Второй мировой войны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

— Участники экспедиции в ходе поисковых работ на острове Итуруп обнаружили сеть подземных ходов, предположительно, сооружённых во время Второй мировой войны, — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что участникам экспедиции удалось исследовать около 100 метров подземелья. Во время раскопок были найдены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды.

Кроме того, в заливе Касатка была найдена затонувшая в 60–80 метрах от берега деревянная японская шхуна постройки 30–40-х годов прошлого века. Её планируется исследовать во время отлива, когда часть судна появится из воды.

Ранее в Крыму археологи обнаружили загадочный пустой саркофаг.