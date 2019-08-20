Банкиры предложили блокировать карты при зачислении подозрительных средств

В настоящее время сомнительные денежные переводы со счетов можно остановить лишь непосредственно во время их совершения.

Для борьбы с мошенничеством Ассоциация банков России (АБР) предлагает пересмотреть действующее законодательство и внести в него поправки, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при поступлении на неё подозрительных средств. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как рассказал журналистам вице-президент АБР Алексей Войлуков, инициатива предлагает дать возможность кредитным организациям останавливать "использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до тех пор, пока операция не будет подтверждена отправителем, причём для этого даже не обязательно его согласие.

По его словам, на данный момент перевод средств с одной карты на другую может быть остановлен лишь непосредственно в момент их отправления, но даже в том случае, если лишившийся денег клиент быстро сообщит в банк о хищении, никаких юридических механизмов их возврата у банка "уже нет".

Согласно же предложению, карта, на которую совершается подозрительный перевод, может быть заблокирована на два дня, а если отправитель за этот срок обратился в полицию, то ограничение может действовать 30 дней.

Отмечается, что дальнейшее обсуждение предложения должно пройти на заседании комитета по информбезопасности АБР 27 августа совместно с представителями Центробанка.