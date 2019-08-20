В Россию прибыли военные из Белоруссии для участия в "Щите Союза" — видео

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В составе первого эшелона прибыла оперативная группа штаба руководства и инженерная бригада.

На полигон Мулино Нижегородской области прибыл первый железнодорожный эшелон с военнослужащими и военной техникой Вооружённых сил Белоруссии, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Представители округа встретили прибывших. В рамках торжественной церемонии белорусским военнослужащим преподнесли хлеб-соль, на перроне их встречали с военными маршами.

По данным ведомства, в составе первого эшелона прибыла оперативная группа штаба руководства и инженерная бригада общей численностью более 400 военных и 50 единиц военной техники.

Отмечается, что для участия в оперативном учении "Щит Союза — 2019" в Россию приедет более четырёх тысяч военных из Белоруссии. Учения будут проходить на полигоне Мулино в Нижегородской области.

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