Sony купила компанию — разработчика игр "Человек-паук" и Spyro the Dragon

Японская компания Sony Interactive Entertainment приобрела американскую компанию — разработчика видеоигр Insomniac Games. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки пока не раскрывается, но точно известно что Insomniac продолжит заниматься разработкой эксклюзивов для платформы PlayStation. Возможно, выпустит продолжение невероятно успешного "Человека-паука", правда, уже на новой PS 5. Согласно данным последнего пресс-релиза, по состоянию на 28 июля 2019 года его продажи составили 13,2 миллиона копий.

К разочарованию фанатов, данная покупка также означает и потерю надежды на выпуск продолжения Ratchet & Clank, которую Insomniac разработала для прямого конкурента PlayStation, консоли Xbox. Примечательно, что и права на игру теперь также принадлежат японской компании.

Калифорнийская студия Insomniac Games была основана в 1994 году, однако широкую популярность среди геймеров она получила лишь четыре года спустя, выпустив на рынок игру Spyro the Dragon для первого поколения PlayStation.

Ранее Лайф сообщал, когда может состояться премьера нового поколения игровых консолей от Sony.