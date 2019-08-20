Микроавтобус столкнулся с КамАЗом в Челябинске, в результате чего пострадало 13 человек, семь из которых госпитализированы, говорится на сайте ГУ МЧС России по Челябинской области.

По информации ведомства, микроавтобус, который следовал по маршруту Уфа — Нижневартовск, столкнулся с КамАЗом. Пожарные деблокировали пострадавшего из грузовика. В микроавтобусе находилось 14 человек, в том числе подросток, в грузовом автомобиле было два человека.

— В результате происшествия погибших нет, на осмотр в медучреждения города было направлено 13 человек. В результате аварии госпитализировано семь человек (в том числе один подросток), — уточняется в сообщении.

Ранее в ДТП с двумя автобусами в Воронеже пострадало пять человек.