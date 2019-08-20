Число предзаказов на Galaxy Note 10 в Южной Корее превысило миллион

Стоимость модели с экраном 6,3 дюйма составляет там 1,2 миллиона вон, а модели с дисплеем 6,8 дюйма — 1,5 миллиона вон.

Более миллиона жителей Южной Кореи оформили предзаказы на смартфон Galaxy Note 10 компании Samsung Electronics. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

По информации Samsung Electronics, с 9 августа три ведущих сотовых оператора страны начали принимать предварительные заказы на новый флагманский смартфон, начало продаж которого намечено на 23 августа.

— В Южной Корее количество предварительных заказов на Galaxy Note 10 превысило миллион, а их общее число достигло 1,3 миллиона, что уже в два раза больше, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшую в 2018 году, — говорится в сообщении.

Стоимость Note 10 с экраном 6,3 дюйма в Южной Корее составляет 1,2 миллиона вон (1025 долларов), а модели с дисплеем 6,8 дюйма — 1,5 миллиона вон (1250 долларов). Это вторая модель смартфона Samsung, которая поддерживает новый стандарт скоростной передачи данных 5G. В стране им пользуется уже более двух миллионов абонентов.