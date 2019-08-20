Эксперты назвали самые тусовочные города мира

В нынешнем году городом с самыми лучшими вечеринками в мире оказался Белград, удерживающий это звание уже десять лет подряд, с 2009 года. Помимо разнообразия заведений, устраивающих вечеринки даже на баржах, эксперты портала Slotsia отмечают здесь недорогое жильё и алкоголь.

На втором месте рейтинга оказался расположившийся на самом побережье Карибского моря мексиканский город Плая-дель-Кармен.

На третьем разместился Сингапур, где высокие цены на алкоголь (почти семь долларов за пол-литра пива), но зато крайне высокий уровень безопасности.

Четвёртое место занял Санкт-Петербург, в котором эксперты отметили большое разнообразие ночных заведений, а также особую "атмосферу" на улицах города по выходным и в ночное время и невысокую стоимость "приличного жилья".

Замыкает пятёрку лидеров ещё один мексиканский курорт — Кабо-Сан-Лукас, который, правда, расположился на противоположном предыдущему городу из этой страны берегу, у Атлантического океана.

Помимо них в первую десятку рейтинга были включены Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес.