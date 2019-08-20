Водитель мусоровоза, влетевшего в микроавтобус в Челябинске, был под наркотиками

Водитель мусоровоза, который сегодня ночью протаранил микроавтобус Peugeot в Челябинске, был под воздействием наркотических веществ. Об этом пишет местный портал 74.ru.

— Обдолбился и не увидел нас, — заявил изданию водитель автобуса, который также проходил медосвидетельствование. В его крови, к слову, ни наркотиков, ни алкоголя найдено не было.

По словам мужчины, в крови у водителя мусоровоза нашли морфий.

Напомним, в результате ДТП, произошедшего в 00:25 по московскому времени, пострадало 13 человек, из которых девять, по последним данным, были госпитализированы, а ещё четверых отправили на амбулаторное лечение.