Женщина и подросток погибли при опрокидывании машины в кювет под Саратовом

Водитель и три пассажирки — 41, 32 и 17 лет — были госпитализированы с травмами.

Легковой автомобиль вылетел в кювет на 158-м километре автодороги между сёлами Урбах и Александров Гай в Новоузенском районе Саратовской области в 22:30 (21:30 мск), в результате чего погибло два человека, включая подростка, а ещё четверо пострадали, сообщает пресс-служба областного УГИБДД ГУ МВД России.

— По предварительной информации, 56-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, не справился с управлением и допустил опрокидывание в левый кювет. В результате 32-летняя и 15-летняя пассажирки скончались от полученных травм, водитель и ещё три пассажирки — 41, 32 и 17 лет — госпитализированы с травмами, — говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

ГИБДД проводит проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства инцидента.