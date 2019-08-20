Неизвестный с ножом ранил троих в Гонконге

26-летний молодой человек получил порезы шеи и спины, врачи сочли его состояние критическим.

В Гонконге неизвестный с ножом атаковал трёх человек, которые получили ранения различной степени тяжести. Об этом информирует радиостанция RTHK.

ЧП произошло ночью в спальном районе Цэн Кван О на пешеходном мосту, который продемократические активисты облепили цветными стикерами с протестными надписями. По словам очевидцев, мужчина в возрасте около 40 лет напал на трёх человек с тесаком для разделки мяса, вступив с ними в политическую перепалку. Нападавший скрылся, он разыскивается.

Один из пострадавших, 26-летний молодой человек, получил порезы шеи и спины. Врачи считают состояние критическим.

В последние два месяца в разных районах города появились так называемые стены Леннона с листовками в поддержку демократии. Около них уже неоднократно происходили стычки между активистами и их противниками.

В начале июня в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, направленного на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, которые подозреваются в нарушении законов КНР или находятся в розыске. Под давлением общественности глава администрации города сняла законопроект с повестки, но это не остановило протесты.

Более 1,7 миллиона человек приняли участие в марше протеста в Гонконге