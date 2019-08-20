В Дании умер миллиардер Ларс Ларсен

Миллиардер Ларс Ларсен, один из самых богатых людей Дании, умер на 72-м году жизни. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Ларсен скончался 19 августа в своём доме в Силькеборге на западе страны.

Ларсен являлся основателем мебельного ретейлера Jysk. Сейчас в эту сеть входит свыше 2,6 тысячи магазинов в 50 государствах. В июне 2019 года Ларсен покинул пост председателя совета директоров Jysk из-за диагностированного рака печени. Правление возглавил его сын.

В этом году журнал Forbes оценивал состояние Ларсена в 4,4 миллиарда долларов. В списке богатейших людей Дании он был на седьмом месте. В мировом рейтинге издания он находился на 424-м месте.