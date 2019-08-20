Три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь" под Иркутском

В больницу с тяжёлыми травмами были доставлены один из водителей и ещё двое мужчин.

При столкновении двух легковых автомобилей в Куйтунском районе Иркутской области погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

— На трассе "Сибирь" произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok. На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, ещё двое мужчин госпитализированы, — уточнили в управлении.

В Mercedes находился только 33-летний водитель. Он был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Ранее сегодня сообщалось, что мусоровоз протаранил микроавтобус Peugeot в Челябинске, пострадало 13 человек. По предварительным данным, виновник аварии был под наркотиками.