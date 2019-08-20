В Клину задержали серийного грабителя пожилых женщин — видео

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы; правоохранители выясняют его причастность к другим преступлениям.

Полицейские подмосковного Клина задержали мужчину, который подозревается в серии ограблений пожилых женщин на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по городскому округу Клин.

Известно, что 35-летний житель Тверской области в дневное время суток на улице нападал на пожилых женщин и срывал с них золотые украшения, после чего убегал.

Отследить злоумышленника удалось по записям с камер видеонаблюдения, его задержали по месту жительства. На данный момент установлено два эпизода противоправных действий.

В настоящий момент мужчина заключён под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы по статье 161 УК РФ "Грабёж". Правоохранители выясняют его причастность к другим преступлениям.