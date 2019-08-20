Суд продлил арест экс-президенту Киргизии Атамбаеву

Суд Первомайского района Бишкека продлил срок ареста бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву до 26 октября. Об этом сообщил журналистам по итогам закрытого заседания адвокат политика Сергей Слесарев.
Выездное заседание суда проходило в здании Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, в следственном изоляторе которого Атамбаев находится с 8 августа.
Ранее Атамбаеву были предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Политик подозревается в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в махинациях со зданием промышленной группы "Форум".
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