В Югре двое детей уплыли на рыбалку на моторной лодке и пропали

Двое детей уплыли на рыбалку на моторной лодке "Казанка" на реке Ляпин в Берёзовском районе ХМАО и пропали без вести. Пустую лодку обнаружили в районе посёлка Саранпауль. Об этом сообщается в сводке КУ "Центроспас-Югория".

— Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования... Поиски результатов не дали, — говорится в сводке.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД РФ, пропавшие — подростки 2003–2004 года рождения. Лодка, на которой они отправились на рыбалку, принадлежит отцу одного из них. Поиски пропавших детей продолжаются.

Ранее сообщалось, что в омской тайге нашли живым трёхлетнего Колю спустя двое суток после исчезновения. Малыш отозвался на слова "сына, сыночек".