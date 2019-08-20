В Москву сегодня вернётся летняя жара

Солнечный прогноз омрачит повышенное атмосферное давление — 753 миллиметра ртутного столба.

В Москве сегодня, 20 августа, ожидается не по сезону жаркая погода — на семь-восемь градусов выше многолетней климатической нормы. Согласно прогнозу "Фобоса", воздух в течение дня прогреется до 27–29 градусов тепла.

Солнечная, сухая погода ближе к вечеру сменится облачной, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Весь день столица будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба.

Ветер юго-западный, западный 1–6 м/с.