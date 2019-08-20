В Генконсульстве РФ рассказали о состоянии девочки, едва не утонувшей в Бодруме

12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая чуть не погибла в отеле турецкого Бодрума, находится в критическом состоянии. Об этом Лайфу рассказали в Генконсульстве России в Анталье.
— Девочка находится в госпитале, состояние критическое. Страховая компания со своей стороны предпринимает все необходимые действия, генконсульство держит на контроле, — уточнил собеседник Лайфа.
Ранее сообщалось, что руку девочки засосало в трубу бассейна в одной из гостиниц Бодрума. Ребёнок с момента ЧП находится в коме, за два дня у неё пять раз останавливалось сердце.
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