В Генконсульстве РФ рассказали о состоянии девочки, едва не утонувшей в Бодруме

За последние два дня у ребёнка пять раз останавливалось сердце, она ни разу не приходила в сознание.

12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая чуть не погибла в отеле турецкого Бодрума, находится в критическом состоянии. Об этом Лайфу рассказали в Генконсульстве России в Анталье.

— Девочка находится в госпитале, состояние критическое. Страховая компания со своей стороны предпринимает все необходимые действия, генконсульство держит на контроле, — уточнил собеседник Лайфа.

Ранее сообщалось, что руку девочки засосало в трубу бассейна в одной из гостиниц Бодрума. Ребёнок с момента ЧП находится в коме, за два дня у неё пять раз останавливалось сердце.