Генпрокуратура Киргизии наложила арест на 120 объектов недвижимости Атамбаева

В отношении бывшего главы государства начато досудебное производство по факту незаконного обогащения.

Генеральная прокуратура Киргизии наложила арест на 120 объектов имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников.

— Начато досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента... В ходе расследования на 120 объектов имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест, — рассказали в надзорном ведомстве.

Бывший глава государства был задержан в ходе спецоперации в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области 8 августа. Сторонники экс-президента не давали спецназу Госкомитета нацбезопасности забрать Атамбаева. В беспорядках пострадало более ста человек, один силовик был убит.

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других тяжких преступлений. Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение.

На днях его назвали причастным к фактам коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в махинациях со зданием промышленной группы "Форум". Атамбаев находится в СИЗО.