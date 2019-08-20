В Киеве две компании устроили потасовку со стрельбой, есть пострадавшие

421

Фото © Facebook / Поліція Києва

Двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями, один — с ножевым ранением ноги.

В Киеве две группы мужчин устроили разборки с применением травматического и холодного оружия, пострадало три человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного Управления Национальной полиции Украины.

— Правонарушители разбежались. В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один — с ножевым ранением ноги,говорится в сообщении.

Полицейские изъяли на месте разборок стреляные гильзы, а также автомобиль Volkswagen.

Ранее сегодня в результате нападения вооружённого ножом мужчины в Гонконге пострадало три человека.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×