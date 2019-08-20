В Саранске возбудили дело против папаши, который пытался выкинуть из окна дочь

Также злоумышленнику придётся ответить за то, что он ударил сотрудника полиции во время задержания.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего" в отношении жителя Саранска, который попытался выбросить грудную дочь с третьего этажа. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Мордовия.

— Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался выбросить свою пятимесячную дочь с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже. Подъехавшим к дому сотрудникам полиции удалось забрать у него девочку и передать медицинским работникам, — напомнили в управлении.

Также злоумышленнику придётся ответить за то, что он ударил сотрудника полиции во время задержания. Сейчас решается вопрос об аресте 37-летнего мужчины.

В управлении отметили, что жизни и здоровью малышки в настоящее время ничего не угрожает.

Как ранее писал Лайф, спасли малышку полицейские и сотрудники МЧС. Сотрудник МВД оттолкнул папашу от окна в тот момент, когда он чуть не выронил малышку. Оказалось, что перед инцидентом пьяный мужчина позвонил матери ребёнка и сказал: "Иди к балкону, сейчас будет шоу".