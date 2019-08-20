Баскетбольная майка Барака Обамы ушла с молотка за $ 120 тысяч

В ней бывший президент США выступал в старших классах за школу "Пунахо" в своём родном городе Гонолулу.

В США продали на аукционе игровую баскетбольную майку бывшего американского президента Барака Обамы. Лот ушёл с молотка за 120 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

Отмечается, что в этой баскетбольной майке бывший президент США выступал в старших классах за школу "Пунахо" в своём родном городе Гонолулу. В последний год обучения Обама вместе с командой вернул школе чемпионство штата по баскетболу.

Как сообщает аукционный дом, майка с номером 23 могла оказаться на помойке. Однако её сохранил другой ученик школы "Пунахо", Питер Ноубл, к которому перешла вещь. О том, что она принадлежала Обаме, Ноубл узнал, когда школьную фотографию президента разместил после его избрания на своих страницах один из спортивных журналов.

К спортивной майке шло сопроводительное письмо, в котором Обама лично подтверждал подлинность вещи. Лот собрал больше ставок, чем все остальные, — 27. Часть вырученных средств пойдёт в бюджет школы.

Организаторов аукциона немало удивила эта продажа. Изначально они предполагали, что самым дорогим лотом на торгах станет вовсе не майка бывшего президента США, а фотография легенд бейсбола Тайя Кобба и Бейба Рута с автографами обоих — единственная в своём роде. Однако этот лот ушёл с молотка за 111 тысяч долларов.

Ранее Лайф сообщал, что из-за нелепой ошибки аукциониста сорвались торги на раритетный Porsсhe.