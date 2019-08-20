В Карачаево-Черкесии полицейский спас ребёнка, тонущего в горной реке

В Карачаево-Черкесии полицейский Артём Карпенко спас ребёнка, которого понесло течением горной реки. Случай произошёл в районе станицы Исправной, на берегу реки Большой Зеленчук, сообщает МВД по Карачаево-Черкесской республике.
— Сотрудник полиции Артём Карпенко отдыхал со своими друзьями в свободное от работы время. Он услышал крики о помощи и заметил, как ребёнка понесло течением горной реки. Артём сориентировался мгновенно, рискуя жизнью и здоровьем, принял меры по спасению тонущего 11-летнего Октобая Поруджева, — рассказали в полиции.
Во время борьбы с течением полицейский сам выбился из сил и с трудом выбрался на берег. Ему потребовалась госпитализация в реанимацию районной больницы.
Руководство МВД по Карачаево-Черкесской Республике собирается наградить старшего сержанта ведомственной медалью "За смелость во имя спасения".
Днём ранее Лайф сообщал, как спасать тонущую девочку бросился сотрудник Росгвардии из Сыктывкара.
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