МИД РФ отреагировал на испытание Штатами ракеты, запрещённой Договором о РСМД

В МИД РФ заявили, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений. Так замминистра иностранных дел Сергей Рябков отреагировал на тот факт, что США испытали крылатую ракету, ранее запрещённую Договором РСМД.

— Подчёркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдёт именно в этом направлении, — приводит слова Рябкова РИА "Новости".

При этом он не исключает, что в Штатах готовились к испытанию ракеты ещё во время действия Договора о РСМД. По словам Рябкова, осуществить подобный тест в столь сжатые сроки просто невозможно.

Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.