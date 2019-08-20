МИД РФ отреагировал на испытание Штатами ракеты, запрещённой Договором о РСМД

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В МИД РФ заявили, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений. Так замминистра иностранных дел Сергей Рябков отреагировал на тот факт, что США испытали крылатую ракету, ранее запрещённую Договором РСМД.

Подчёркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдёт именно в этом направлении, — приводит слова Рябкова РИА "Новости".

При этом он не исключает, что в Штатах готовились к испытанию ракеты ещё во время действия Договора о РСМД. По словам Рябкова, осуществить подобный тест в столь сжатые сроки просто невозможно.

Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.

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