Лайф узнал о состоянии закованного в цепи мальчика: Дрожит, когда слышит о папе

За время нахождения в реабилитационном центре Тихон набрал в весе, но до сих пор при упоминании об отце ему становится страшно.

Десятилетний Тихон из кубанского села Великовечное, которого родной отец держал на цепи, до сих пор находится в социально-реабилитационном центре в Апшеронске. Мальчика регулярно навещает мать, а папаша наведался к нему только два раза. Об этом сообщил Лайфу источник.

Пережитые события до сих пор дают о себе знать, что видно из поведения Тихона. Несмотря на то что мальчик активно участвует во всех мероприятиях в центре и набрал в весе, при упоминании об отце Валентине он сразу меняется — начинает дрожать, ему становится страшно. Ребёнок ждёт, когда его отдадут маме. Слушание о том, с кем останется Тихон, состоится 28 августа.

Чудовищная история десятилетнего мальчика из села Великовечное стала достоянием общественности в июле. Тогда отец обмотал вокруг шеи Тихона металлическую цепь, приковал его в сарае и уехал с беременной женой и младшим сыном в роддом. Ребёнок сбежал и рассказал о случившемся продавцам в магазине. СКР возбудил против отца ребёнка уголовное дело о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.