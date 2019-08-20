В Минтруде выступили против штрафов за курение на работе

Минтруд поддержал работу по укреплению здоровья россиян, в том числе по отказу от вредной привычки, но считает незаконными штрафы за курение на работе.
— Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что, согласно документу, россияне имеют равные возможности в реализации своих способностей к труду.
В ведомстве напомнили, что в Трудовом кодексе также предусмотрена возможность работодателя устанавливать правила, которые обеспечат дисциплину на работе, и перекуры не будут отрицательно сказываться на рабочем процессе.
Ранее Минздрав предложил бороться с перекурами во время работы. В частности, в ведомстве выдвинули инициативу снижать зарплату тем, кто долго и часто курит. Предприятия планируется обеспечить детекторами дыма, а также создать специальные зоны для занятия физкультурой. В Совфеде положительно встретили эту идею.
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