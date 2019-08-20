Названы самые любимые музеи московских школьников

Больше всего детей за первое полугодие захотели познакомиться с историей покорения космоса.

Московские школьники с января по июнь 2019 года чаще всего бесплатно посещали Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и Государственный биологический музей им. Тимирязева. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

— Самым популярным музеем в первом полугодии стал Музей космонавтики — в нём учащиеся побывали 36 967 раз. Здесь ребята могли познакомиться с историей покорения космоса и биографиями космонавтов, узнать, как они живут и питаются на орбите, а также изучить устройство ракет-носителей и спутников, — говорится в сообщении.

В число лидеров также попали Дарвиновский музей, который школьники посетили 30 877 раз, Государственный музей А.С. Пушкина (17 954 посещений) и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева (17 545 раз).

Благодаря городской программе "Музеи — детям" учащиеся могут бесплатно посетить 91 площадку. Для этого школьнику нужно предъявить карту москвича или карту "Москвёнок".

А ранее были названы самые инстаграмные места Москвы. Это прежде всего "Москва-Сити".