В России в три раза выросли продажи Lamborghini

В 2018 году с января по июль в России был продан только 21 спортивный автомобиль этой марки.

За первые семь месяцев 2019 года россияне приобрели 86 автомобилей марки Lamborghini. "Автостат инфо" сообщает, что это на 309,5% больше количества, проданного за тот же период годом ранее.

Больше всего российские дилеры продали внедорожников Lamborghini Urus — 67 экземпляров. Также куплено 11 автомобилей Lamborghini Aventador, восемь спорткаров Lamborghini Huracan.

Самый большой процент продаж пришёлся на июль. В этом месяце было продано 19 автомобилей, и это на 533% больше прошлогоднего показателя продаж, когда на дороги выехало только три новых Lamborghini.

Как сообщал Лайф, Lamborghini Urus, который имеет 650 лошадиных сил под капотом, планируют исполнить в розовом или фиолетовом цвете.